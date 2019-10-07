Москва, , 13:44 — REGNUM Беспрецедентная активность НАТО у российских границ может принять новые, очень опасные для Европы в целом формы, и реакция на это со стороны России обязательно последует. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 октября, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

«Словом, нельзя не видеть, что беспрецедентная активность НАТО у российских границ может принять новые, очень опасные для Европы в целом формы, и наша реакция на это обязательно последует. Конечно, хотелось бы узнать, что думают о планах США в Румынии и Болгарии», — сказал Клинцевич.

Ставшее уже штампом словосочетание «сдерживание российской агрессии», которым США именуют свои действий в Европе, запущено ими в информационное пространство исключительно для манипулирования общественным мнением, отметил сенатор.

«В реальности же все обстоит с точностью наоборот, и стратегия США в том же Черноморском регионе, о которой сообщил американский правительственный аналитический центр RAND Corporation, только подтверждает это. Развертывание в Румынии и Болгарии системы противовоздушной обороны и береговых ракетных комплексов, предлагаемое экспертами центра, по сути означает превращение этих государств в антироссийские кордоны по типу Польши», — рассуждает парламентарий.

Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии «сдерживания» России в Черноморском регионе. Так, его авторы выражают обеспокоенность тем, что в последнее время Москва модернизировала Черноморский флот и нарастила силы в Южном военном округе.