Киев, , 13:41 — REGNUM Украина неизбежно проиграет в любом системном противостоянии с Россией — просто разные весовые категории, да и институциональная прочность несравнима, заявил 7 октября украинский политолог Сергей Белашко, комментируя последние политические события в стране — в частности, согласие Киева на урегулирование конфликта в Донбассе по «формуле Штайнмайера» и последовавшие за этим масштабные акции протеста.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Эксперт отмечает, что внешняя поддержка Украины, какой бы внушительной она ни была, лишь отложит неизбежное поражение на определённый срок. По мнению политолога, глобальные игроки уже извлекли свои дивиденды из «украинского кризиса» и его последствий и всё больше тяготятся противостоянием, которое так или иначе несёт им издержки.

«У украинских элит нет ни сил, ни средств, ни умения, ни желания «возвращать Донбасс», тем более «возвращать Крым», чего требует от них значительная, причём активная, часть населения Украины… Большинство населения Донбасса, тем более Крыма и Севастополя, категорически не хочет «возвращаться в Украину»», — констатировал эксперт, цитирует корреспондент ИА REGNUM.

По его мнению, этот расклад сил прекрасно осознают и в США, и в ЕС, и в России.

«Позиции глобальных игроков в отношении Украины постепенно сближаются по причинам как непосредственно с ней связанным (деиндустриализация, архаизация общественных отношений, тотальная коррупция, компрадорство элит), так и весьма от неё удалённым (канун глобального экономического кризиса, конфликты на Ближнем Востоке, антисистемщики, китайский фактор)», — считает политолог.

В завершение Сергей Белашко делает следующий вывод:

«Любая украинская власть будет вынуждена выполнять любые согласованные требования глобальных игроков… Чем позже Украина осознает и примет неизбежность поражения, тем хуже будут условия капитуляции и болезненнее — её последствия».

ИА REGNUM напоминает, что вечером 1 октября президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина согласовала «формулу Штайнмайера» для урегулирования ситуации в Донбассе, подчеркнув, что это «самая большая страшилка последних недель».

После этого в стране начались протесты «патриотических» сил и радикальных элементов. Заявления, осуждающие решения Киева, приняли местные советы в Галичине, в ряде городов состоялись масштабные акции протеста.