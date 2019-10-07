Яунде, , 13:50 — REGNUM Освобождения более 300 политических заключенных по приказу президента Камеруна Поля Бийи недостаточно, чтобы остановить кризис, в ходе которого в центральноафриканском государстве погибло по меньшей мере 2000 человек. Об этом сообщает VOA Africa со ссылкой на заявление представителей сепаратистских групп Камеруна.

Принявший участие в национальном диалоге сторонник сепаратистов Наполеон Нтамак заявил, что спокойствие может вернуться только в том случае, если лидеры, приговоренные к пожизненному заключению, будут безоговорочно освобождены. В их числе верховный лидер сепаратистов Юлий Аюк Табе, который был арестован в Нигерии вместе с 47 своими сторонниками и экстрадирован в Камерун в прошлом году.

«Если они не освободят лидеров сепаратистов, которых они арестовали в Нигерии, что бы они ни говорили, если они не освободят их, в этой стране не будет мира», — сказал 29-летний житель англоязычного региона Наполеон Нтамак.

35-летний сторонник сепаратистов Кобо Эммануэль добавил, что англоязычные северо-западные и юго-западные регионы должны получить автономию.

«Настало время предоставить нам возможность проголосовать за наших губернаторов, наших администраторов и управлять нашими ресурсами», — сказал Кобо.

Как сообщало ИА REGNUM, распоряжение президента Камеруна об амнистии было сделано во время «национального диалога», спонсируемого правительством. Приказ Бийи, изданный в четверг, 3 октября, постановил прекращение судебного разбирательства в отношении 333 боевиков-сепаратистов из англоязычных регионов Камеруна.

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