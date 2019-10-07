В воскресенье 6 октября на конвенции оппозиционной партии «Гражданская коалиция» бывший президент Польши Лех Валенса допустил скандальное высказывание о недавно умершем бывшем участнике антисоветской оппозиции Корнеле Моравецком.

Варшава, , 13:29 — REGNUM «Кого они из него делают? Героя. А он во время военного положения, когда на нас нападали со всех сторон, как засланный казачок создаёт свою «Борющуюся Солидарность». Что это было? Предательство, простите. Предатель. Это правда», — передаёт слова Валенсы «Польское радио».

По словам Валенсы, он простил Моравецкому «предательство», поскольку «по-христиански это должно быть сделано».

Высказывание Валенсы вызвало бурю возмущения в польском обществе.

Корнель Моравецкий, отец нынешнего премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого умер 30 сентября в возрасте 78 лет. Во времена ПНР он был активным участником антисоветской оппозиции. В 1982 году он создал организацию «Борющаяся Солидарность», чем вызвал раскол в возглавляемом Лехом Валенсой профсоюзе «Солидарность», склонявшемся тогда к более умеренным методам борьбы. «Борющаяся Солидарность» открыто провозгласила своей целью свержение коммунистической власти в Польше.

В последнее время были предъявлены неоспоримые доказательства сотрудничества Леха Валенсы с органами безопасности Польской Народной Республики. Как выяснилось, у него был оперативный псевдоним «Болек».