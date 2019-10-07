Нальчик, , 13:28 — REGNUM Сенатор Арсен Каноков продолжит представлять Кабардино-Балкарию в Совете Федерации. Указ о наделении его полномочиями члена верхней палаты Федерального Собрания Российской Федерации — представителя от исполнительного органа государственной власти КБР подписал 4 октября глава республики Казбек Коков.

Напомним, бывший глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков представлял республику в Совете Федерации и раньше. В декабре 2013 года он был единогласно наделен полномочиями сенатора на очередном заседании парламента Кабардино-Балкарии. Срок его полномочий должен был завершиться в октябре 2019 года. В верхней палате парламента РФ Каноков занимает пост заместителя председателя комитета по международным делам.

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Арсен Каноков возглавлял Кабардино-Балкарию с 2005 года. В 2013 году, спустя восемь лет, он подал прошение об отставке с поста главы республики, несмотря на то, что срок его полномочий истекал в 2015 году.

Канокову 62 года, он уроженец селения Шитхала Кабардино-Балкарии. В 1987 году организовал торгово-закупочный кооператив «Кодекс» в Москве, в 1991 году — холдинговую компанию «Синдика». С 1998 года по 2003 год — заместитель постоянного представителя Кабардино-Балкарии при президенте РФ.