Киев, 7 октября 2019, 13:32 — REGNUM Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело о незаконном выдворении за пределы страны экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Об этом сообщила 7 октября пресс-служба Главной военной прокуратуры Украины на своей странице в социальной сети Facebook.
В сообщении сказано, что в правоохранительные органы поступило заявление Саакашвили о его похищении, а также насильственном незаконном перемещении через государственную границу Украины в феврале 2018 года.
Напомним, 12 февраля 2018 года Саакашвили схватили в одном из ресторанов Киева, силой доставили в аэропорт и отправили в Польшу.
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Прежний президент Украины Пётр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства, которое позже ему вернул президент Украины Владимир Зеленский.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Саакашвили заявил, что подаст заявление о похищении в Генеральную прокуратуру. По его словам, политика похитили охранники Порошенко и частные охранники, переодетые в пограничников.
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