Киев, , 13:32 — REGNUM Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело о незаконном выдворении за пределы страны экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Об этом сообщила 7 октября пресс-служба Главной военной прокуратуры Украины на своей странице в социальной сети Facebook.

В сообщении сказано, что в правоохранительные органы поступило заявление Саакашвили о его похищении, а также насильственном незаконном перемещении через государственную границу Украины в феврале 2018 года.

«В соответствии с указанным заявлением, открыто уголовное дело», — сообщили в ведомстве.

Напомним, 12 февраля 2018 года Саакашвили схватили в одном из ресторанов Киева, силой доставили в аэропорт и отправили в Польшу.

Читайте также: Эксперты об экстрадиции Саакашвили: третий майдан и новый прорыв госграницы

Прежний президент Украины Пётр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства, которое позже ему вернул президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Саакашвили заявил, что подаст заявление о похищении в Генеральную прокуратуру. По его словам, политика похитили охранники Порошенко и частные охранники, переодетые в пограничников.

Читайте ранее в этом сюжете: Саакашвили подаст заявление в генпрокуратуру Украины о своем похищении