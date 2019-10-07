Новосибирск, , 13:26 — REGNUM В мэрии Новосибирска подтвердили перевод начальника департамента культуры, спорта и молодёжной политики Анны Терешковой на должность заместителя мэра города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«С 7 октября Анна Терешкова переведена на должность заместителя мэра города Новосибирска — начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики. Распоряжение об этом подписал мэр Новосибирска Анатолий Локоть», — уточнили в горадминистрации.

Анна Терешкова окончила Новосибирский медицинский институт по специальности «педиатр». Работала в Сибирской контрактной корпорации; ЗАО «Восход-Бейкер»; была начальником отдела, а затем директором филиала «Сибирский центр современного искусства»; с 2012 года — директором Сибирского филиала федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный центр современного искусства»; в мае стала начальником департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам самой Анны Терешковой, она будет заниматься подготовкой к Чемпионату мира по волейболу, Чемпионату мира по хоккею, а также изменениями комфортной городской среды «в соответствии с международными стандартами».

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