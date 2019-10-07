Москва, , 13:26 — REGNUM Российский президент Владимир Путин 7 октября отмечает день рождения. В этот праздник его окружают родные и друзья, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Владимир Путин и Сергей Шойгу Kremlin.ru

Песков заверил, что во второй половине дня Кремль даст «обобщённую информацию», уточнив, что иностранные коллеги звонят президенту с десяти утра. Так, Путин провел уже десять переговоров, в ходе которых и получил поздравления, и обсудил с главами других стран рабочие вопросы.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимира Путина уже поздравили с 67-летием президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Армении Армен Саркисян, президент Молдавии Игорь Додон, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, президент Абхазии Рауль Хаджимба и глава ДНР Денис Пушилин.

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