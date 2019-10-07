Омск, , 13:17 — REGNUM Не во всех сёлах Омского, Черлакского и Горьковского районов Омской области в полном объёме выполнено подключение домов и объектов социальной сферы к теплу. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, причины сложившейся ситуации разбирали 7 октября в ходе видеоселекторного совещания под руководством губернатора Александра Буркова.

В целом в регионе 100-процентный запуск тепла в жилищный фонд и социальную сферу своевременно обеспечен в 29 районах из 32-х.

Существуют проблемы и с пятью многоквартирными домами в городе Омске. Решить этот вопрос обещают до 12 октября.

В селе Калинино из-за заложенности за газ нет тепла в четырёх многоквартирных домах, детском саду и школе. С поставщиком ресурсов удалось договориться, заверил глава Омского района Геннадий Долматов. Тепло должны подать в ближайшее время.

В Черлакском районе до сих пор не запущено семь котельных, 84 жилых дома, 31 объект социальной сферы. Причина — долги за топливно-энергетические ресурсы. Подачу тепла здесь планируют возобновить к 8 октября.

Бурков подчеркнул, что «такое количество не подключённых социальных объектов — по факту чрезвычайное происшествие».

«Разберитесь, почему в таком состоянии оказался район. Ведь знали же проблему, но не решали заранее», — заявил омский губернатор.

В Полтавском районе нормативный запас угля сформирован не в полном объёме. Эту проблему местные чиновники обещают решить в течение недели.

Всего в Омской области в работу введено 1369 котельных. К теплу подключены 12 001 жилой дом и 4739 объектов социальной сферы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске по состоянию на 4 октября уровень подключения жилого сектора к отоплению составлял 99,8%.

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