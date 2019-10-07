Тбилиси, 7 октября 2019, 13:14 — REGNUM Одной из главных тем, которая обсуждалась на встрече президентов Грузии и Германии 7 октября в Тбилиси, были конфликты на территории Грузии, проблемы оккупированных территорий и то, чего Грузия ожидает от мирового сообщества в этом направлении. Об этом на пресс-конференции после встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Она отметила, что это уже четвертая ее встреча в текущем году с коллегой из Германии, но первая в ходе его первого в ранге президента официального визита в Тбилиси.
Одним из таких путей и выходов она назвала усиление переговоров в уже существующих форматах, а также подчеркнула необходимость актуализации проблематики Грузии в других форматах, где обсуждаются другие конфликты.
Напомним, что президент Германии вместе с супругой прибыл в Тбилиси с официальным визитом 6 октября вечером. 7 октября утром он уже встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.
В рамках официального визита состоятся встречи президента Германии с премьер-министром Грузии Георгием Гахария, председателем парламента Арчилом Талаквадзе, католикосом-патриархом Всея Грузии Илией Вторым. В программе визита также встречи с грузинскими бизнесменами в Тбилиси, посещение Кахети и ряда грузинских винзаводов, монастыря Алаверди и дворца царя Ираклия Второго.
Официальный визит президента Германии закончится 8 октября.