Тбилиси, , 13:14 — REGNUM Одной из главных тем, которая обсуждалась на встрече президентов Грузии и Германии 7 октября в Тбилиси, были конфликты на территории Грузии, проблемы оккупированных территорий и то, чего Грузия ожидает от мирового сообщества в этом направлении. Об этом на пресс-конференции после встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Она отметила, что это уже четвертая ее встреча в текущем году с коллегой из Германии, но первая в ходе его первого в ранге президента официального визита в Тбилиси.

«В первую очередь, мы говорили о конфликтной ситуации в Грузии, теме оккупированных территорий и о той необходимости, о которой я постоянно упоминаю в беседе с нашими партнерами. О том, что вместе с другими конфликтами, в частности, вместе с конфликтом на Украине, они не забывали и о Грузии. Мы говорили о том, что очень напряженная ситуация на наших оккупированных территориях, которая сложилась этим летом, в любое время может перерасти в более серьезное противостояние. И с одной стороны, необходима деэскалация, а с другой стороны, поиски какого-нибудь выхода», — заявила Саломе Зурабишвили.

Одним из таких путей и выходов она назвала усиление переговоров в уже существующих форматах, а также подчеркнула необходимость актуализации проблематики Грузии в других форматах, где обсуждаются другие конфликты.

Напомним, что президент Германии вместе с супругой прибыл в Тбилиси с официальным визитом 6 октября вечером. 7 октября утром он уже встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

В рамках официального визита состоятся встречи президента Германии с премьер-министром Грузии Георгием Гахария, председателем парламента Арчилом Талаквадзе, католикосом-патриархом Всея Грузии Илией Вторым. В программе визита также встречи с грузинскими бизнесменами в Тбилиси, посещение Кахети и ряда грузинских винзаводов, монастыря Алаверди и дворца царя Ираклия Второго.

Официальный визит президента Германии закончится 8 октября.