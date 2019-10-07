Богор, Индонезия, 7 октября 2019, 13:13 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что прибытие премьер-министра Нидерландов Марка Рютте в Индонезию посвящено переизбранию президента Джоко Видодо, сообщает Kompas.
«Марк Рютте хочет, чтобы этот визит был отмечен как поздравительный», — заявила глава МИД Индонезии журналистам после встречи Джоко Видодо и премьер-министром Марком Рютте в президентском дворце Богора 7 октября.
«Наши страны близки не только на политическом уровне, но и в отношениях между людьми. Многие граждане Нидерландов родились в Индонезии или имеют прямых или исторических потомков», — подчеркнул Марк Рютте.
Затем премьер-министр сослался на торгово-экономическое сотрудничество Индонезии и Нидерландов, которое в 2018 году было оценено в 3,8 млрд евро.
Известно, что Марк Рютте официально откроет посольство Нидерландов, которое было недавно отремонтировано в Джакарте. Во второй половине дня он посетит один из университетов в Богоре.
Ранее премьер-министр Нидерландов совершал визиты в Индонезию в 2013 и 2016 годах.
Напомним, с 1798 по 1942 год Индонезия была голландской колонией.