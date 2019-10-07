Вильнюс, , 13:14 — REGNUM Запуск российского газопровода «Северный поток — 2» обернется для Европы сокрушительным ударом и поставит под угрозу её энергетическое разнообразие. Об этом министр энергетики США Рик Перри заявил в ходе конференции в Вильнюсе.

По его словам, газопровод угрожает безопасности Европы. Его работа усилит влияние России на внешнюю политику европейских стран и сделает этот регион более зависимым от перебоев с поставками газа, полагает министр.

Перри подчеркнул, что для стран, которые подключатся к газопроводу, он окажется единственным источником получения природного газа из одной страны и по одному маршруту. Газопровод пройдет через «зависимые страны», которые Россия попытается «подчинить своей воле».

Альтернативой, по его мнению, могут быть поставки сжиженного газа из США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что шансы получить разрешение на прокладку газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне Дании пока есть.

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