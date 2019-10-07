Багдад, , 13:22 — REGNUM Поставки российского вооружения в Ирак, предусмотренные действующими контрактами, будут выполнены. Данное заявление сделал перед журналистами министр иностранных дел России Сергей Лавров в Багдаде 7 октября после переговоров с главой иракского МИД Мухаммедом Али аль-Хакимом, передает ТАСС.

«У нас общее мнение в необходимости выполнять решения межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, заседание которой состоялось в апреле, а также реализовывать имеющиеся контракты по поставке в Ирак российской продукции военного назначения», — отметил Лавров.

Как передавало ИА REGNUM, Лавров прибыл в Багдад 7 октября. Российско-иракские переговоры прошли в закрытом формате. Перед их началом главы дипломатических ведомств несколько минут поговорили с глазу на глаз.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что на встрече будут обсуждаться отношения двух стран и обстановка на Ближнем Востоке.