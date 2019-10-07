Киев, 7 октября 2019, 13:10 — REGNUM Франция, Германия, Россия и Украина пока не согласовали дату встречи лидеров «нормандской четверки». Об этом 7 октября в Киеве на совместном брифинге с главой МИД Латвии заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Он сообщил, что дискуссионными для общества будут законы о местных выборах в отдельных регионах Донбасса и про особый статус Донбасса.
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре в Киеве партия «Европейская солидарность» вывела на майдан митингующих против выполнения минских соглашений по «формуле Штайнмайера». Лидер протеста экс-президент Петр Порошенко считает, что минские соглашения, которые он сам и подписал, ведут Украину к капитуляции. Он призвал Киев отказаться от минского формата и «формулы Штайнмайера» в пользу нового. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что местные выборы в отдельных регионах Донбасса пройдут по украинскому законодательству, после вывода из региона вооруженных формирований.