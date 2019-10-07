Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский уволил ответственных за реконструкцию сквера за Оперным театром. Об этом сообщает ИА Znak.

Екатеринбург, , 13:11 — REGNUM По словам градоначальника, были уволены руководитель подразделения и сотрудник в МУП «Благоустройство», которые курировали проект благоустройства сквера.

«К сожалению, пришлось принимать кадровые решения», — сказал мэр.

Пойти на крайние меры Высокинского вынудил последний объезд. Объект, по словам мэра, сейчас является «проблемным».

Напомним, сквер за Оперным театром должны сдать к концу 2019 года. Ранее его планировали сдать ко Дню города.

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