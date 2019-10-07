Тегеран, , 13:07 — REGNUM Задержание журналистки из России Юлии Юзик, которая была арестована 2 октября, не связано с вопросом о шпионаже. Такое заявление сегодня, 7 октября, на пресс-конференции сделал официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.

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«Этот вопрос не связан со шпионской деятельностью», — приводит ТАСС слова Рабии.

Он уточнил, что причина задержания связана с вопросом получения визы.

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Как сообщало ИА REGNUM, журналистку из России Юлию Юзик, которая отправилась в Иран по частному приглашению, задержали 2 октября в одном из отелей Тегерана. При этом ранее, после прилёта девушки в Иран, в столичном аэропорту у нее забрали загранпаспорт, заверив, что вернут его, когда она полетит обратно.

По некоторым данным, Юзик обвиняют в шпионаже в пользу Израиля. В настоящее время сотрудники российского посольства в Иране стараются добиться встречи с российской журналисткой. Ранее появлявшуюся в СМИ информацию о скором освобождении девушки в дипмиссии не подтвердили.

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