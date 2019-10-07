Киев, , 13:08 — REGNUM Государственное бюро расследований (ГБР) Украины попросило суд взять под стражу бывшего депутата Верховной рады Сергея Пашинского, сообщили 7 октября «Украинские новости».

«Внесли ходатайство о содержании под стражей, без альтернативы залога», — сказано в сообщении.

По данным СМИ, ходатайство должно быть рассмотрено в 14:00 мск в Печерском суде Киева.

Напомним, Пашинского подозревают в том, что в 2016 году во время ссоры он прострелил ногу гражданину Химикусу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее юрист Андрей Портнов спрогнозировал задержание Пашинского и его «переезд» в следственный изолятор.

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