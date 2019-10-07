7 октября 2019 | Время чтения 3 мин

Ближневосточные новости: два местных авторитетных новостных агентства, MEE и ILNA, сообщают об активных дипломатических усилиях правительства Ирака усадить за стол переговоров лидеров Ирана и Саудовской Аравии. Официальный чиновник аппарата главы правительства Ирака, Аббас Аль-Хаснауи, открыто заявил об этом в беседе с MEE. Он даже назвал имя посредника, Аль-Махди, который уже выяснил у обеих сторон их условия для начала переговоров.

Авигдор Эскин, , 13:04 — REGNUM Ближневосточные новости: два местных авторитетных новостных агентства, MEE и ILNA, сообщают об активных дипломатических усилиях правительства Ирака усадить за стол переговоров лидеров Ирана и Саудовской Аравии. Официальный чиновник аппарата главы правительства Ирака, Аббас Аль-Хаснауи, открыто заявил об этом в беседе с MEE. Он даже назвал имя посредника, Аль-Махди, который уже выяснил у обеих сторон их условия для начала переговоров.

Флаг Саудовской Аравии

Пресс-секретарь правительства Ирана Али Рабай подтвердил в интервью агентству ILNA факт послания саудитов лидерам Ирана. Он дипломатично добавил, что Тегеран будет приветствовать саудовские движения в сторону мира.

А в воскресенье, неделю назад, сам саудовский принц Мохаммед бен Салман удивил американцев, когда в интервью телеканалу CBS говорил об Иране и его союзниках умеренно и даже местами приветливо. Можно ли считать, что на Ближнем Востоке складывается саудовско-иранская ось?

Такие выводы преждевременны, разумеется. Однако было бы странно, если Саудовская Аравия оставила без ответа американское бездействие в ответ на дерзкую, демонстративную и болезненную иранскую атаку, вследствие которой добыча нефти Риада временно сократилась вдвое.

Президент Трамп не преминул подчеркнуть, что его страна является энергетически независимой и что времена зависимости от ближневосточной нефти канули в прошлое. Были введены дополнительные санкции против Ирана, американцы малость укрепили своё военное присутствие в регионе, но все это носило в большей степени показной характер, нежели было это реальным и увесистым ответом на дерзкую вылазку со стороны Ирана. Президент Трамп оказался верен своему принципу «Америка — на первом месте». И он предстал в глазах саудитов как первый американский президент, не стремящийся к манифестации верности главному союзнику на Ближнем Востоке.

На днях исполнился год со дня исчезновения саудовского журналиста Джемаля Хашогги. Он зашёл в консульство своей страны в Анкаре для получения документов необходимых для вступления в брак. И он не вернулся из консульства. Предположительно, Хашогги был отравлен, а тело его было уничтожено. Подозрение пало на принца Мохаммеда бен Салмана.

Эта история вызвала гнев во всем мире. Президент Трамп осудил само убийство и дал согласие на введение санкций против семнадцати подозреваемых из непосредственного окружения принца. Однако самого бен Салмана оставили неприкосновенным. А потом Президент подчеркнул, что трагический инцидент с Хашогги не должен повлиять на продажу оружия Саудовской Аравии.

Это пример американских действий, угодных и приветственных с саудовской точки зрения. Конечно, это соответствовало тогда вполне и американским интересам. Но вот бездействие Вашингтона после попрания Ираном саудовских чести, достоинства и экономики было воспринято в Риаде болезненно. Особливо после того, как казалось уже, что с президентом Трампом у них все будет очень хорошо.

Влиятельный британский еженедельник The Spectator на днях вышел с аналитической статьёй под заголовком «Конец американо-саудовскому альянсу». Там прямо говорится о том, что объявленный в 1945 году Рузвельтом союз с саудитами подошёл к концу.

Очевидно, что в данном случае английская аналитика очень хочет выдать желаемое за действительное. Да, своё особо неприязненное отношение к президенту Трампу не удаётся скрывать даже сдержанным и чопорным публицистам. Саудовские контакты с Ираном ведь тоже могут быть представлены как неудача Трампа.

Впрочем, американский президент понимает прекрасно, что в Риаде могут быть им недовольны. Но этого маловато для склонения его к активным действиям в межмусульманском конфликте на Ближнем Востоке.

Видим ли мы начало конца американо-саудовского альянса? Возможно, что так. Сей союз был не идейно-цивилизационным, а токмо нефтяным. А значимость ближневосточной нефти для США ныне второстепенна.

Отсюда не следует, что саудиты легко договорятся с иранцами о мире и сотрудничестве. И не стоит делать поспешных выводов о завершении американо-саудовского взаимодействия. Скорее всего, они и далее будут «в отношениях». Но без нефти…