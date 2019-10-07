Киев, , 13:03 — REGNUM Власти Украины приняли решение перенести дату отвода сил в Донбассе из-за нарушения перемирия, заявил 7 октября министр иностранных дел этой страны Вадим Пристайко.

По его словам, несколько дней назад были обстреляны Петровское и Золотое, решение Киева «было о том, что разведение начнется на седьмой день после того, как на этих участках будет сохранен мир».

«Поэтому нам надо ждать, пока пройдет следующий семидневный период», — сказал он на брифинге.

Напомним, ранее представитель Донецкой Народной Республики по вопросам безопасности в контактной группе в Минске Алексей Никоноров заявлял, что разведение войск в Золотом и Петровском займет 30 дней и начнется 7 октября.

Однако, по словам главы МИД Украины, как будет зафиксировано соблюдение «режима тишины» семь дней, на следующий, восьмой, день будет производиться отвод войск.

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