Донецк, 7 октября 2019, 12:54 — REGNUM Глава ДНР Денис Пушилин официально поздравил президента России Владимира Путина с днём рождения. Текст поздравления опубликован на официальном сайте главы ДНР.
Пушилин также поблагодарил Путина за возможность для граждан Донбасса получить по упрощённой процедуре гражданство Российской Федерации.
Как сообщало «Донецкое агентство новостей», в конце сентября 2019 года электронная очередь на получение паспортов России и ДНР насчитывала 130 тыс. человек.
Читайте также: Названо число обратившихся за гражданством РФ жителей Донбасса