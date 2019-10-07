Донецк, , 12:54 — REGNUM Глава ДНР Денис Пушилин официально поздравил президента России Владимира Путина с днём рождения. Текст поздравления опубликован на официальном сайте главы ДНР.

«От имени всех жителей Донбасса сердечно поздравляю президента Российской Федерации Владимира Путина с днем рождения! Мы всегда будем помнить то, что Вы сделали для нашего народа. В то время, когда над нами нависла настоящая угроза, Вы оказали нам неоценимую моральную, политическую и гуманитарную помощь», — сказано в документе.

Пушилин также поблагодарил Путина за возможность для граждан Донбасса получить по упрощённой процедуре гражданство Российской Федерации.

«Спасибо Вам огромное! Сердечно и искренне поздравляем с днем рождения и желаем Вам отменного здоровья, успехов во всех делах, благополучия и мира», — написал Пушилин.

Как сообщало «Донецкое агентство новостей», в конце сентября 2019 года электронная очередь на получение паспортов России и ДНР насчитывала 130 тыс. человек.

Читайте также: Названо число обратившихся за гражданством РФ жителей Донбасса