Нью-Дели, , 13:25 — REGNUM Министр окружающей среды Индии и влиятельный деятель правящей Бхаратия джаната парти (БДП) Пракаш Джавадекар заявил, что население Джамму и Кашмира поддерживает решение правительства во главе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди отменить статью 370 Конституции Индии. Об этом 6 октября сообщил индийское новостное издание NDTV Khabar.

Пракаш Джавадекар, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что отмена статьи 370 Конституции Индии является прогрессивным шагом, который пойдёт на пользу жителям Джамму и Кашмира. По словам министра южноазиатского государства, местное население позитивно восприняло данные действия. Он также отметил, что слухи об ограничении свободы слова в регионе «не подкреплены какими-либо фактами».

»Кашмирцы счастливы жить в Индии и быть гражданами нашей республики», — добавил он.

Напомним, что 5 августа 2019 года правительство Индии объявило об отмене статьи 370 Конституции Индии и ликвидации особого статуса штата Джамму и Кашмир с целью окончательной интеграции региона в государственную систему страны. Правительство Индии ввело дополнительные меры безопасности в регионе, в том числе ограничило въезд в Джамму и Кашмир и передвижения внутри его территории, а также частично заблокировало доступ местного населения к телефонной связи и сети интернет.