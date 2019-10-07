Нью-Дели, , 13:44 — REGNUM Лидер отделения оппозиционной партии Индийский национальный конгресс (ИНК) в штате Харьяна Кумари Селджа заявила о том, что после победы на выборах в местное законодательное собрание ИНК намерен простить долги наиболее бедных слоев населения. Об этом сообщило индийское новостное издание Адж так.

Кумари Селджа, выступая на пресс-конференции, подчеркнула, что вопрос благополучия незащищённых слоев населения занимает ключевое место в предвыборной программе ИНК.

По словам оппозиционного деятеля, в случае победы на выборах в заксобрание Харьяны Индийский национальный конгресс простит долги беднейшим жителям штата, а также местным крестьянам. Кумари Селджа также выразила надежду на то, что избиратели Харьяны проголосуют именно за ИНК.

Напомним, что выборы в законодательное собрание Харьяны пройдут 21 октября 2019 года. Оглашение результатов голосования состоится 24 октября.