Нью-Дели, , 13:30 — REGNUM Министр окружающей среды Индии и влиятельный деятель правящей Бхаратия джаната парти (БДП) Пракаш Джавадекар заявил, что все обвинения в адрес правительства Нарендры Моди в «охоте на ведьме» и расправе над политическими противниками безосновательны и не имеют ничего общего с реальностью. Об этом 6 октября сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

В ходе интервью Пракаш Джавадекар подчеркнул: «Именно суды, а не правящая Бхаратия джаната парти отправили за решётку несколько видных оппозиционеров». По словам министра южноазиатского государства, оппозиция во главе с Индийским национальным конгрессом (ИНК) превратилась в «политического банкрота и мошенника». «Оппозиционным силам нечего противопоставить правительству БДП, потому они и обвиняют Нарендру Моди в своих политических просчётах и судебных преследованиях своих лидеров», — добавил он.

Напомним, что в апреле-мае 2019 года в Индии прошли всеобщие парламентские выборы, на которых правящая Бхаратия джаната парти одержала уверенную победу. Кандидатам от БДП удалось победить на выборах в 303 из 543 избирательных округов страны, в то время как ведущая оппозиционная партия ИНК получила лишь 52 места в парламенте.