Нью-Дели, , 13:06 — REGNUM Главный министр индийского штата Харьяна и лидер местного отделения правящей Бхаратия джаната парти (БДП) Манохар Лал Каттар обвинил оппозиционную партию Индийский национальный конгресс (ИНК) в том, что «оппозиция заботится лишь о собственной семье и династии, а не о судьбе Индии». Об этом 7 октября сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

На митинге в городе Нараянгарх, штат Харьяна, Манохар Лал Каттар подчеркнул: «Правительство БДП во главе с премьер-министром Нарендрой Моди всегда ставит Индию превыше всего, что позволило вознести престиж нашего государства на международной арене до небывалых высот». По словам индийского политика, Индийский национальный конгресс «мыслит лишь в категориях личной выгоды и престижа династии Неру-Ганди».

Напомним, что все председатели ИНК традиционно происходят из указанной династии. Нынешний лидер парти Соня Ганди является вдовой бывшего премьер-министра Индии Раджива Ганди. Раджив Ганди является внуком Джавахарлала Неру — председателя первого правительства независимой Индии.