Анкара, , 12:47 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе визита в США намерен обсудить с главой Белого дома Дональдом Трампом поставки американских истребителей F-35, передает телеканал NTV.

По словам Эрдогана, его визит в США запланирован на первую половину ноября. Стороны обсудят двусторонние отношения и развитие событий в регионе.

«На повестке наших переговоров также будет тема с F-35, это затянувшийся процесс, — сказал турецкий лидер. — Я бы хотел в ходе наших переговоров прийти к какому-либо решению».

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года Вашингтон принял решение об исключении Анкары из проекта F-35 после того, как Турция приняла решение о закупке российских систем противоракетной обороны С-400.

Истребители F-35 выпускаются в трех версиях. Стандартная версия — F-35A — со стандартным взлётом и посадкой для ВВС США. Есть версия F-35B — с коротким взлётом и вертикальной посадкой, которая способна выполнять и вертикальный взлёт. А также версия F-35C — взлёт с палубы авианосца при помощи катапульты, а посадка на палубу — с использованием аэрофинишера.

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