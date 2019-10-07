Москва, , 12:57 — REGNUM Сотрудники российского посольства в Иране стараются добиться встречи с российской журналисткой Юлией Юзик, арестованной в Тегеране. Об этом 7 октября ТАСС рассказал пресс-атташе посольства РФ в Исламской Республике Андрей Ганенко.

«Посольство работает над получением консульского доступа», — сообщил дипломат.

Как передавало ИА REGNUM, журналистку из России Юлию Юзик задержали 2 октября в одном из отелей Тегерана. При этом ранее, после прилета девушки в Иран, в столичном аэропорту у нее забрали загранпаспорт, заверив, что вернут его, когда она полетит обратно.

Официальной информации об обвинении нет, по некоторым данным, ее обвиняют в шпионаже в пользу Израиля. Отметим, ранее поступала информация о скором освобождении девушки, но 5 октября российское посольство в Иране не подтвердило данную информацию.