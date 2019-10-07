Кызыл, , 12:51 — REGNUM Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу отдохнули в одном из районов Тувы. Это следует из сообщения главы Тувы Шолбана Кара-оола на его странице в соцсети «Вконтакте».

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Кара-оол разместил на своей странице видеозапись, на которой Путин гуляет в горной местности и собирает в грибы в компании Шойгу. Президент России — «настоящий», написал глава региона, поэтому «щемящая красота тувинской тайги» каждый год манит его и ждет.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне своего 67-летия Путин побывал в Сибири, где прогулялся по тайге.

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