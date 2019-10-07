Багдад, , 12:43 — REGNUM Переговоры министров иностранных дел России и Ирака Сергея Лаврова и Мухаммеда Али аль-Хакима начались в Багдаде в закрытом формате. Глава российской дипломатии прибыл в Ирак 7 октября.

Сначала министры несколько минут побеседовали с глазу на глаз, затронув, в частности, обстановку в сирийской провинции Идлиб и на восточном берегу Евфрата. Далее Лавров и аль-Хаким удалились для закрытых переговоров, к ним присоединились делегаты обеих стран.

Как сообщало ИА REGNUM, главу российского МИД ждет в Багдаде встреча с руководством Ирака: президентом страны Бархамом Салехом и премьер-министром Аделем Абдель Махди. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что главы МИД обсудят российско-иракские отношения, а также обстановку на Ближнем Востоке.

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