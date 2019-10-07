Киев, , 12:39 — REGNUM Украина будет и дальше продвигаться по пути евроинтеграции «разворот» в другую сторону недопустим. Об этом сегодня, 7 октября, на встрече с бизнес-сообществом заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба.

«Этот курс неизменен», — приводит «Укринформ» слова Кулебы.

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Он напомнил, что того момента, когда его пригласили занять должность вице-премьер-министра (с августа 2019 года — прим. ИА REGNUM), он «ни в одном разговоре, ни на одной встрече не слышал даже намёка» на то, что Киев может изменить курс.

По его словам, «разворот» курса Украины в другую сторону недопустим и экономически невыгоден.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский вице-премьер, министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявлял, что вступление Украины в Евросоюз неизбежно, хотя говорить о сроках пока нельзя. Он отметил, что пока не видит возможности получить от Брюсселя конкретные указания о перспективе членства, но считает, что есть шанс крепче «привязать» друг к другу Киев и страны ЕС. После этого решиться на принятие Украины в содружество будет легче, полагает он.

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