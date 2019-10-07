Багдад, , 12:39 — REGNUM Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди обвинил военнослужащих иракской армии в «чрезмерном применении силы» во время подавления беспорядков и объявил об их выводе из Багдада. Об этом сообщает 7 октября агентство Shafaq.

Глава иракского правительства заявил, что со стороны армейских подразделений было допущено «чрезмерное применение силы». Он также отметил, что в отношении ряда офицеров начаты проверки.

Отмечается, что военных в Багдаде сменит федеральная полиция. Махди призвал всех сотрудников правопорядка к соблюдению закона. Также сообщается, что во время беспорядков, которые произошли 6 октября, погибли, по меньшей мере, 15 человек и 40 были ранены.

Как передавало ИА REGNUM, массовые протесты в Багдаде переросли в беспорядки 5 октября. На улицы вышли граждане недовольные высоким уровнем безработицы, низкой зарплатой и чрезмерной коррупцией в стране. Это был первый массовый протест при новом премьер-министре Махди, который возглавил Ирак в октябре 2018 года.

Также отметим, что ранее агентство Reuters сообщало, что всего в результате массовых протестов в стране погибли 104 человека, а около 6 тыс. пострадали.