Вена, , 12:29 — REGNUM Президент Австрии Александер Ван дер Беллен наделил мандатом на формирование нового правительства лидера Австрийской народной партии (АНП) Себастьяна Курца, сообщили в администрации австрийского лидера.

Работа по формированию правительства продлится до 25 декабря.

Напомним, 29 сентября в Австрии прошли парламентские выборы, на которых победила Австрийская народная партия Курца (37%). Сейчас лидеру АНП необходимо сформировать коалиционное правительство.

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