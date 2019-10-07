Тегеран, , 12:33 — REGNUM Работа иранского контрольно-пропускного пункта (КПП) «Хосрави» на границе с Ираком возобновлена, сообщает 7 октября агентство Mehr.

КПП «Хосрави», закрытый из-за протестов в Ираке, вновь работает из-за паломников, которые отправляются из Ирана в Ирак по случаю Арбаин — ежегодных поминок Имама Хусейна, почитаемого шиитами. Иракский город Кербелу посещают в эти дни миллионы людей.

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Два пропускных пункта на ирано-иракской границе, «Чазабе» и «Хосрави», были временно закрыты 3 октября. Власти Ирана пообещали открыть их после стабилизации обстановки в соседней стране.

Как сообщало ИА REGNUM, стычки протестующих иракцев и правоохранителей привели к гибели более ста человек. Еще шесть тысяч получили ранения, такие данные привело 6 октября МВД Ирака.

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