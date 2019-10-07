Вашингтон, , 12:14 — REGNUM Командование курдских «Сирийских демократических сил» (СДС) уведомлено о том, что США не будут защищать эти формирования от турецких военных. Об этом сообщает 7 октября Reuters со ссылкой на американского чиновника, имя которого не называется.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

Собеседник агентства рассказал об эвакуации двух наблюдательных постов США возле населенных пунктов Тель-Абъяд и Рас-эль-Айн на севере Сирии. Прочие американские военные в этой части страны пока остаются на местах.

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Как сообщало ИА REGNUM, командование СДС заявило об отводе американских сил от границы с Турцией на северо-востоке Сирии и нарушении американской стороной своих обязательств. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил 7 октября, что силы США начали покидать район Сирии, где Турция готовит операцию по созданию зоны безопасности.

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