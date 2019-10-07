Ставрополь, , 12:15 — REGNUM Крепкого здоровья, энергии, счастья, благополучия и всего самого доброго пожелал президенту России Владимиру Путину в день его 67-летия глава Ставропольского края Владимир Владимиров.

«С именем Путина мы связываем будущее России. Под руководством главы государства реализуются важнейшие задачи развития нашей страны», — написал губернатор на своей странице в Instagram.

Владимиров также поблагодарил президента за внимание, которое он оказывает Ставрополью «в решении жизненно важных проблем».

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