Тбилиси, , 12:11 — REGNUM 7 октября в ходе своего официального визита в Грузию президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что не собирается предлагать Грузии каких-либо планов по разрешению конфликта с Абхазией и Южной Осетией.

Франк-Вальтер Штайнмайер

Напомним, Штайнмайер и его супруга Эльке Бюденбендер прибыли в Грузию 6 октября. Ранее появились слухи о том, президент Германии намерен передать Грузии план, аналогичный «формуле Штайнмайера».

Штайнмайер рассказал, что в ходе его визита в Грузию состоятся встречи президентом, премьером и членами парламента, отметив, что намерен также посетить границу с Южной Осетией. «Я действительно не приехал с какой-либо конкретной инициативой или предложением, на этот раз у меня абсолютно другая роль», — заявил президент Германии в Тбилиси на совместной с президентом Грузии Саломе Зурабишвили пресс-конференции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 октября министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что глава Германии приедет без предложения какой-либо инициативы.

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