Киев, , 12:15 — REGNUM Военнослужащие Народной милиции ДНР и ЛНР могут остаться в Донбассе и перейти на службу в правоохранительные органы Украины после выполнения «формулы Штайнмайера», заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Богдан Яременко 7 октября в интервью «РБК-Украина».

Он отметил, что Украину не интересует судьба этих людей. После возвращения территории Донбасса под контроль Украины, военнослужащие народной милиции ДНР и ЛНР могут либо уезжать в Россию, либо остаться работать в правоохранительных органах Украины.

«Логично, что у них будет предусмотрено для этого оружие. Но там не должно быть никаких формирований, неподконтрольных, неподотчётных и не под командованием украинской власти», — рассказал он.

Напомним, ранее Яременко также заявил, что отказ Украины от выполнения «формулы Штайнмайера» чреват негативными последствиями для страны.

Читайте также: Отказ от «формулы Штайнмайера» чреват последствиями — депутат Рады