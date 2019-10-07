Владикавказ, , 12:10 — REGNUM Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров поздравил президента РФ Владимира Путина с 67-летием. Отметив, что он является сильным и мудрым руководителем, Битаров подчеркнул, что именно благодаря Путину Россия вновь обрела статус сильной мировой державы.

«Благодаря его несгибаемой воле и принципиальности в отстаивании национальных интересов, наша страна обрела былую военную мощь, укрепила свои экономические и внешнеполитические позиции», — написал Битаров на своей странице в Instagram.

Передавая поздравление президенту от имени всего многонационального народа Северной Осетии, Битаров отметил, что для каждого гражданина он является надеждой на светлое, благополучное будущее, и пожелал «крепкого здоровья, счастья, успехов в решении государственных задач во благо России и ее граждан».