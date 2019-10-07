Оренбург, , 12:14 — REGNUM Глава Оренбурга Дмитрий Кулагин вошел в группу глав региональных центров, деятельность которых эксперты оценили на «хорошо». Мэр Оренбурга занял 31-е место в рейтинге, который подготовлен Центром информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ.

Профессор Оренбургского института Московской государственной юридической академии, доктор политических наук, руководитель социологического центра «Общественное мнение» Галина Шешукова считает, что Кулагин заслуженно занял 31-ю строчку в рейтинге. Вместе с тем она обратила внимание, что у предыдущего градоначальника рейтинг был лучше. Экс-мэр Евгений Арапов в 2018 году, до ареста, входил в первую двадцатку глав центров субъектов РФ.

По мнению эксперта, у Арапова был авторитарный стиль управления и сформированная команда чиновников, у Кулагина — демократический стиль и проблемы с формированием команды.

Среди минусов в работе градоначальника Шешукова назвала претензии губернатора Дениса Паслера по ряду муниципальных вопросов, например ремонту дорог, благоустройству набережной Урала.

Одновременно политолог подчеркнула, что выборы губернатора в сентябре 2019 года в Оренбурге прошли адекватно. Прогнозы по голосования в областном центре о 65% и выше в пользу Паслера сбылись.

Напомним, Дмитрий Кулагин 20 декабря 2018 года избран депутатами Оренбургского горсовета на должность главы Оренбурга. До этого Кулагин являлся вице-губернатором, заместителем председателя правительства — руководителем аппарата губернатора и правительства Оренбургской области.

Стоит добавить, назначение мэра произошло после того, как в отставку был отправлен экс-градоначальник, который обвиняется в коррупции.