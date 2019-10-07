Черкесск, , 11:56 — REGNUM С днем рождения поздравил президента РФ Владимира Путина глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. Отмечая, что Российский национальный лидер является мудрым и сильным человеком, пользующимся заслуженным авторитетом и уважением не только в нашей стране, но в мире, Темрезов написал в своем Instagram:

«Глубокоуважаемый Владимир Владимирович! От имени жителей Карачаево-Черкесии и от себя лично искренне поздравляю с Днём рождения! Желаю крепкого здоровья, успехов, благополучия и много побед во благо нашей Родины — России!».

Его поддержали пользователи соцсети:

«Умный, сильный, мудрый, всесторонне развитый наш лидер! Восхищаюсь! Здоровья крепкого, долгих лет жизни, сил и терпения!»

«Присоединяюсь к поздравлениям главы КЧР Темрезова Р.Б. Здоровья и счастья!».

«От всей души с Днем рождения! Здоровья, счастья, успехов во всем, удачи! Мы все-таки надеемся на Вас, что наша жизнь, наконец-то, станет лучше. Сколько еще ждать?»

«Мы от души присоединяемся к поздравлениям! Мира Вам и Великой стране».