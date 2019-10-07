Киев, , 11:53 — REGNUM На Украине националисты, организующие массовые митинги против подписания президентом Украины Владимиром Зеленским так называемой «формулы Штанмайера», угрожают украинскому лидеру изгнанием в Ростовскую область.

На некоторых плакатах появился лозунг: «В Ростов!», уточняет издание «Аргументы и факты».

ИА REGNUM ранее сообщало, что организаторы и участники акции под названием «Нет — капитуляции» протестуют против согласия властей Украины на урегулирование в Донбассе по «формуле Штайнмайера». Акции протеста также проходят в других крупных городах Украины.

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