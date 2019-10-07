В Екатеринбурге не позволят голосовать одновременно за обе площадки на опросе о судьбе храма Святой Екатерины. Об этом заявил глава аппарата гордумы Илья Захаров, сообщает ИА Znak.

Екатеринбург, , 11:53 — REGNUM По словам Захарова, в случае, если в бюллетене для голосования будут отмечены оба варианта или не будет ни одного, то голос не будет учтён. В этом случае избирательная комиссия зафиксирует лишь явку горожанина.

Тем не менее, если житель Екатеринбурга укажет один из вариантов и подпишет «Я ненавижу власть», то его голос все равно будет учтён, добавил чиновник. Сам процесс голосования должен занять две с половиной минуты.

Напомним, опрос о новой площадке для храма Святой Екатерины пройдёт 13 октября 2019 года. Ранее в мэрии заявили, что не проводили предварительного анкетирования, которое бы выявило предпочтения горожан в данном вопросе.

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