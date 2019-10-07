Нью-Йорк, США, , 11:49 — REGNUM

Согласие депутата Юмашевой вести один на один часовую беседу с сотрудником ФБР вызывает серьёзные вопросы и находится за пределами минимальной нормы ответственного поведения лица, представляющего государство за рубежом, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 7 октября, комментируя информацию о допросе депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка.

Как сообщалось ранее, сотрудник ФБР допросил Ингу Юмашеву после ее прилета в США. По окончании допроса ей было также сделано предложение ещё раз встретиться с сотрудником ФБР «в неформальной обстановке».

«История с депутатом Юмашевой, которую в аэропорту Нью-Йорка допросили сотрудники ФБР, глубоко поражает. Вы можете себе представить американского конгрессмена, который стал бы в отсутствие представителя американского посольства час (!) «беседовать» в аэропорту с сотрудниками ФСБ? Посол Антонов правильно говорит, что такое невозможно. Но не потому, что сотрудники ФСБ не могут попытаться сделать заход на американского конгрессмена, а потому что он с ними без веских причин разговаривать не будет — даже в присутствии представителя посольства. Согласие депутата Юмашевой вообще вести один на один часовую беседу с сотрудником ФБР вызывает серьёзные вопросы и точно находится за пределами минимальной нормы ответственного поведения представляющего государство лица за рубежом.

Отсюда несколько выводов.

В составе российских депутатов присутствуют люди, не отдающие себе отчёта в том, как они должны себя вести за рубежом. Те, кто обеспечивают безопасность деятельности Федерального собрания России, должны это понимать и с такими персонажами перед зарубежными поездками проводить усиленные инструктажи и, если понадобится, тренинги. И уж точно не назначать таких лиц координаторами парламентской группы Госдумы по связям с Конгрессом США, как это было сделано, судя по сообщениям СМИ, с депутатом Юмашевой.

Если такой инструктаж проводился, то мы опять возвращаемся к вопросу: почему российский депутат не последовала имеющимся инструкциям. Почему она вообще стала говорить с сотрудником иностранной спецслужбы (повторю: спецслужбы, а не таможни или погранохраны)? Кого вообще мы в депутаты выбираем?» — отметил Михаил Демурин.