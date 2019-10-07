Прага, , 11:45 — REGNUM Городской совет Праги постановил расторгнуть договор о партнерстве с Пекином, сообщает 7 октября пресс-служба чешской столицы.

Отмечается, что причина этому — нежелание властей Пекина исключить из договора положение о политике «одного Китая». Договор о партнерстве был заключен в феврале 2016 года на пять лет.

Напомним, ранее сообщалось, что мэр Праги Зденек Гржиб намерен внести изменения в договор о двусторонних связях, который был заключен между Прагой и Пекином. Мэр захотел изъять из текста договора пункт, согласно которому чешская сторона признаёт политику «единого Китая».

Договор был заключен в период полномочий предыдущего мэра столицы Чехии Адрианы Крначовой. Новый мэр неоднократно выражал поддержку тибетским и тайваньским сепаратистам.