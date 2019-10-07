Претория, ЮАР, , 11:31 — REGNUM Посольство Индонезии в Претории (ЮАР) провело индонезийскую миссию по содействию туризму в Южной Африке, сообщает информагентство Antara.

«Задача мирового туризма непроста. Это не только замедление мировой экономики, но и изменения в стилях путешествий. Нам нужно, чтобы вы помогали определять тенденции, выходить на рынки и обеспечивать обратную связь», — заявил посол Индонезии в ЮАР Салман Аль Фариси.

В рамках этой деятельности посольство Индонезии в Претории, министерство туризма в сотрудничестве с Singapore Airlines пригласило 25 турагентов и деловых партнеров в ЮАР, чтобы представить им последние новости о туризме в стране.

До сих пор Бали остается местом назначения примерно 40% от общего числа иностранных туристов. С этой целью правительство Индонезии стимулирует развитие инфраструктуры вокруг туристических объектов как одного из ключей к успеху. Для туристических районов озера Тоба, Боробудур и Мандалика правительство страны построило аэропорты и расширило доступ к различным туристическим направлениям.

Посольство Индонезии в Претории и министерство туризма ожидают увеличения числа иностранных туристов из ЮАР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Верховного суда ЮАР Могоенг Могоенг приветствовал возможность сотрудничества в области права с Индонезией.

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