Тбилиси, , 11:29 — REGNUM Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер приветствует восстановление диалога между Грузией и Россией на уровне министров иностранных дел. Об этом президент Германии сказал в интервью газете «Квирис палитра», передает 7 октября «Интерпрессньюс».

Штайнмайер подчеркнул, что без соблюдения принципа территориальной целостности не может быть мира в Европе. Президент Германии также заявил о своем намерении побывать у «линии оккупации» (т.е. на госгранице Грузии с Южной Осетией. — Прим. ред.) и на месте ознакомиться с существующей ситуацией.

По поводу вопроса о вступлении Грузии в НАТО Франк-Вальтер Штайнмайер отметил, что Германия поддерживает принятые в Альянсе решения. Президент Германии указал, что ценит практическое участие Грузии в зарубежных миссиях Североатлантического союза.

Читайте ранее в этом сюжете: Зурабишвили: новые переговоры между Россией и Грузией пока не запланированы