Москва, , 11:25 — REGNUM Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев с наследным принцем и министром обороны Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом подготовку официального визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Эр-Рияд, а также перспективы инвестиционного сотрудничества. Об этом сообщается на сайте фонда 7 октября.

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«Встреча с высшим руководством Королевства Саудовская Аравия и лично с наследным принцем […] продемонстрировала выдающиеся перспективы сотрудничества двух стран», — отметил Дмитриев.

Добавим, что во встрече также участвовали принц Абдель Азиз Бен Сальман Аль Сауд, министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдалла Бен Бандар Бен Абдель Азиз, министр национальной гвардии Королевства, а также государственный министр Саудовской Аравии Мусаид Бен Мухаммед аль-Айбан.

Как сообщало ИА REGNUM, визит президента РФ в Саудовскую Аравию намечен на октябрь 2019 года. Ранее заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов и посол Саудовской Аравии в России Раид Кримли провели встречу для подготовки визита Владимира Путина в Эр-Рияд.

Добавим, что в ходе визита Россия и Саудовская Аравия планируют подписать ряд значимых соглашений в самых разных сферах от энергетики до культуры.

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