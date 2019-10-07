Бишкек, , 11:20 — REGNUM Бывший генеральный прокурор Киргизии Азимбек Бекназаров предложил изменить меру пресечения в отношении экс-президента республики Алмазбека Атамбаева на домашний арест, сообщает 7 октября издание 24.kg.

По его словам, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на встрече с членами бывшего временного правительства поддержал эту идею. Однако Бекназаров добавил, что никто из членов бывшего временного правительства данное предложение не одобрил.

По словам бывшего генерального прокурора, Жээнбеков сказал, что не может вмешиваться в процесс — дело должны решать следствие и суд.

Отметим, 14 сентября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков встретился с членами бывшего временного правительства. Под «временным правительством» Киргизии подразумевается орган государственной власти, члены которого занимали руководящие посты с 7 апреля 2010 года по июль 2010 года после «тюльпановой революции».

Азимбек Бекназаров занимал должность заместитель главы временного правительства Киргизии по вопросам прокуратуры и финансовой полиции. Ранее, в 2005 году, он возглавлял генеральную прокуратуру республики.