Оренбург, , 11:19 — REGNUM В министерстве здравоохранения Оренбургской области 7 октября в отставку отправлены два чиновника-руководителя, на их место назначены новые работники, которые приступят к исполнению обязанностей с 8 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

7 октября в отставку отправлены и.о. первого заместителя министра здравоохранения Оренбургской области по собственной инициативе освобожден Александр Криволапов и и.о. заместителя министра здравоохранения Оренбургской области по организации лечебно-профилактической помощи населению Галина Зольникова (ранее являвшаяся министром здравоохранения региона).

На образовавшиеся вакансии губернатор Денис Паслер назначил Станислава Кустовского — уроженца Екатеринбурга и оренбуржца Андрея Шатилова. Кустовский будет исполнять обязанности первого заместителя министра здравоохранения, а Шатилов — замминистра, курируя сектор лечебно-профилактической помощи.

Стоит отметить, Галину Зольникову летом 2019 года понизили в должности. Ее сместили с поста министра. В качестве главы ведомства 1 июля на аппаратном совещании в Доме советов оренбургским чиновникам губернатор представил Татьяну Савинову, которая ранее работалапервым заместителем руководителя горздрава Екатеринбурга.

Екатеринбуржцы возглавляют также главные должности в минобре и минприроды Оренбургской области. Приход екатеринбургской команды в регион прогнозировали с марта 2019 года, когда президент назначил врио губернатора Дениса Паслера — уроженца Свердловской области. Между тем, политологи считают нормальной практику, когда назначенцы-варяги приводят в регионы людей из своей команды. По большому счету, главное не то, кто стоит во главе ведомства, а то, как это ведомство работает.

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