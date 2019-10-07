Новосибирск, , 11:14 — REGNUM Начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова стала вице-мэром. Об этом сообщает «Тайга.инфо» со ссылкой на саму Терешкову. СМИ отмечает, что назначение связано с предстоящим спортивными событиями.

«Это Чемпионат мира по волейболу, Чемпионат мира по хоккею. Город готовится к этим мероприятиям. Будут изменения в парках и скверах Новосибирска. Общая комфортная городская среда должна поменяться в соответствии с международными стандартами, — рассказала Анна Терешкова. — Плюс подготовка большого количества культурно-массовых мероприятий, создание туристического центра, подготовка спортивных объектов. Всем этим буду заниматься я».

Она отметила, что больше 15 лет вице-мэром не была женщина и для неё «это тоже маленькая такая победа».