Вашингтон, , 11:13 — REGNUM По состоянию на 1 сентября 2019 года у США было развернуто 668 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, у России — 513. Об этом следует из информации, опубликованной на сайте Госдепа.

Отмечается, что к указанной дате у России на этих носителях располагалось 1426 боеголовок, а у США — 1376.

Кроме того, по состоянию на 1 сентября Россия располагала 757 развернутыми и неразвернутыми пусковыми установками, а у Соединенных Штатов их было 800.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол РФ в США Анатолий Антонов призвал Вашингтон и Североатлантический альянс присоединиться к мораторию на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и не раскручивать гонку вооружений. По его словам, Россия «не заинтересована в гонке вооружений».

Напомни, ранее предложение о моратории на размещение РСМД в Европе Владимир Путин направил в страны Европы и Азии и в различные международные организации. Однако в НАТО заявляли, что предложение о моратории «не заслуживает доверия, поскольку игнорирует реальность на местах».

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